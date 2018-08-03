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Участники совещания по вопросам национальной безопасности в регионах ЦФО почтили память погибших советских воинов

Сегодня Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Орле выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа. В мероприятии принимают участие полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, главы регионов, входящих в состав ЦФО, представители федеральных министерств и ведомств.

На совещании будут обсуждаться задачи по противодействию незаконной миграции и меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности.