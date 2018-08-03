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В Орловском районе в поселке Красная Звезда состоялось перезахоронение останков советских летчиков погибших в воздушном бою в июле 1943 года

Сбитый Ил-2 в апреле нашли поисковики отряда имени героя войны Сергея Заикина. Известно, что самолет был подбит, когда немецкие войска уже уходили с территории деревни. Летчик катапультировался, при приземлении его расстреляли на месте, а старший сержант Михаил Ильясов постарался посадить и спрятать самолет ценой своей жизни.

Имена экипажа самолета узнали быстро. На двигателе сохранился номер, по нему сразу же сделали запрос в архив. Летчики числились как без вести пропавшие. Теперь перед поисковиками стоит еще одна, не менее важная задача найти родственников погибших летчиков.

Юрий Климов, член поискового отряда: «Ильясов уроженец Куйбышевской области, сейчас Самара. Летчик, старший лейтенант Мельников, Воронежской области. Отправил воронежскому и самарскому губернаторам письма с просьбой помочь разыскать родственников».

В такой находке большую роль сыграли ученики местной школы. Поисковый отряд имени Заикина был создан много лет назад Леонидом Сиротковым. Перезахоронение он организовал собственными силами, и останавливаться на достигнутом не собирается.

Леонид Сиротков: «В этом году планируем ехать в деревню Домнино. Мы там уже работали, подняли обшивку от самолета. Вероятно это немецкий или американский самолет «Аэрокобра».

Отреставрированные части самолета поместят в деревенский музей.