В Орле обсудили меры по противодействию незаконной миграции в ЦФО

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пятница
3.08.2018
19:30:25
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В Орле обсудили меры по противодействию незаконной миграции в ЦФОСовещание провел Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым, главами регионов, входящих в состав федерального округа, а также представителями федеральных министерств и ведомств.
В ходе совещания было уделено внимание повышению эффективности миграционного контроля, совершенствованию межведомственного взаимодействия, соблюдению иностранными гражданами российского законодательства, сообщает информационный портал Орловской области.
Также обсуждалась тема обеспечения энергетической безопасности и противодействия криминальной деятельности на объектах топливно-энергетического комплекса.
В своем выступлении Игорь Щёголев обратился к посланию Президента Федеральному собранию, где четко сформирована задача главы государства в ближайшие 6 лет внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии, провести обновления отечественной электроэнергетики на цифровой режим работы, решить вопрос энергоснабжения отдаленных территорий. На территории ЦФО находятся почти 3 тыс. объектов ТЭК. Игорь Щёголев подчеркнул, что дальнейшее развитие энергокомплекса Центральной России требует преодоление системных проблем в сфере антитеррористической защищенности, промышленной и информационной безопасности. Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности объектов атомной энергетики.
Пристальное внимание полномочный представитель Президента РФ в ЦФО уделил решению вопросов незаконной миграции. Он отметил, что сегодня на территории Центрального федерального округа проживает порядка 4 млн иностранных граждан. Высокий уровень концентрации иностранцев отмечен в столичном регионе. Игорь Щёголев подчеркнул, что половина противоправных действий совершается иностранцами на территории Центрального федерального округа.
Пути решения существующих кадровых и материально-технических проблем подразделений по вопросам миграции обсуждали участники встречи.
В рамках совещания также были выработаны рекомендации, направленные на улучшение состояния антитеррористической защищенности объектов ТЭК, модернизацию инфраструктуры и оборудования, ликвидацию задолженности за потребляемые энергоресурсы. Поставлены задачи по противодействию хищениям активов предприятий и незаконному обороту энергетических ресурсов, а также по раскрытию налоговых преступлений, по активизации правоохранительной работы и обеспечению надлежащего прокурорского надзора. Рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением конкурентоспособности отечественных энергетических компаний, в том числе за счет внедрения перспективных и высокоэффективных технологий.
Участники мероприятия также обсудили и другие вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Центральной России.
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