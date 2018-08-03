Новости версия для печати 4 августа в Орле откроют бюсты героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова Таким образом будет увековечена память о героях-разведчиках, установивших Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года.



Имена Василия Образцова и Ивана Санько орловцы знают со школьной скамьи. Герои-освободители, водрузившие 5 августа 1943 года красный флаг на самом высоком в городе здании – тогда ещё дом №11 по ул. Московской, а ныне площадь Мира, 5. Оба разведчика похоронены также на Орловщине, и молодое поколение считает своим долгом содержать места захоронения героев в порядке. Василий Образцов захоронен на Крестительском кладбище города Орла, могила Ивана Санько находится на Иоанно-Богословском кладбище. Место установки бюстов выбирали горожане путем голосования на сайте администрации города Орла. Церемония открытия состоится в 10:30 на бульваре Победы.





Орловское Информбюро

3 августа 2018 года







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