4 августа в Орле откроют бюсты героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова

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пятница
3.08.2018
19:30:35
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4 августа в Орле откроют бюсты героев-разведчиков Ивана Санько и Василия ОбразцоваТаким образом будет увековечена память о героях-разведчиках, установивших Знамя Победы над Орлом в августе 1943 года.
Имена Василия Образцова и Ивана Санько орловцы знают со школьной скамьи. Герои-освободители, водрузившие 5 августа 1943 года красный флаг на самом высоком в городе здании – тогда ещё дом №11 по ул. Московской, а ныне площадь Мира, 5. Оба разведчика похоронены также на Орловщине, и молодое поколение считает своим долгом содержать места захоронения героев в порядке. Василий Образцов захоронен на Крестительском кладбище города Орла, могила Ивана Санько находится на Иоанно-Богословском кладбище.
Место установки бюстов выбирали горожане путем голосования на сайте администрации города Орла.
Церемония открытия состоится в 10:30 на бульваре Победы.
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