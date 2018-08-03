Орел - Город воинской и литературной славы

|
пятница
3.08.2018
19:30:22
|
|
Орел - Город воинской и литературной славыЭто в очередной раз доказали на празднике «Созвездие любви». Он проходил сразу на нескольких площадках. В сквере Артиллеристов вспоминали события времен Великой Отечественной Войны. А буквально через дорогу, на аллее Любви новобрачные давали клятву верности друг другу, там же прошло и грандиозное шествие колясок.
Аллея Любви у Александровского моста собрала участников большого семейного праздника. Вот уже девятый год подряд, в канун Дня города, Орел становится «Созвездием любви». Искры счастья во взглядах новобрачных, 7 пар дали клятву верности и получили свидетельства о регистрации брака.
Рассекали по дорожке любви и 10 колясок с новорожденными. Тут и Царевна-лягушка, и будущий сотрудник ДПС, и семья пиратов.
Поздравить орловцев с предстоящим праздником пришли мэр Орла Василий Новиков, глава администрации города Александр Муромский и супруга врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова — Валерия.
Памятные подарки получили молодые родители, новобрачные и ветераны супружеской жизни.
В этом году рамки «Созвездия любви» расширили. К 200-летнему юбилею Ивана Тургенева читали произведения автора, звучали романсы.
Отдыхали душой и наслаждались живой музыкой и в сквере артиллеристов. Здесь отмечали 75-ю годовщину со дня освобождения города от немецких захватчиков. Орловчанка Галина Святославовна Попова остановилась именно на этой площадке. Она пережила блокаду Ленинграда, поэтому тема войны для нее особенная.
У самого романтичного праздника в следующем году юбилей. Будет ровно 10 лет как «созвездие любви» объединяет всех жителей города. Организаторы обещали придумать, нечто особенное.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта