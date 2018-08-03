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Орел - Город воинской и литературной славы

Это в очередной раз доказали на празднике «Созвездие любви». Он проходил сразу на нескольких площадках. В сквере Артиллеристов вспоминали события времен Великой Отечественной Войны. А буквально через дорогу, на аллее Любви новобрачные давали клятву верности друг другу, там же прошло и грандиозное шествие колясок.

Аллея Любви у Александровского моста собрала участников большого семейного праздника. Вот уже девятый год подряд, в канун Дня города, Орел становится «Созвездием любви». Искры счастья во взглядах новобрачных, 7 пар дали клятву верности и получили свидетельства о регистрации брака. 
 
Рассекали по дорожке любви и 10 колясок с новорожденными. Тут и Царевна-лягушка, и будущий сотрудник ДПС, и семья пиратов. 
 
Поздравить орловцев с предстоящим праздником пришли мэр Орла Василий Новиков, глава администрации города Александр Муромский и супруга врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова — Валерия.
Мэр Орла Василий Новиков: «Общество надо объединять, нужно больше общаться. Такие позитивные, радостные праздники приносят каждому человеку улыбку и радость». 
Памятные подарки получили молодые родители, новобрачные и ветераны супружеской жизни. 
«Мы празднуем в эти дни большой праздник — 75-ю годовщину освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Все, что произошло в этот период — это история любви: любовь к своему городу, стране, родным и близким помогла послевоенным поколениям орловцев пережить лихие времена и воскресить свой город из руин, придав ему прекрасный облик. Я от всей души желаю сегодняшним молодоженам, чтобы ваша семья зарождалась под счастливой звездой, и пусть этой звездой будет наш город, место, где вы найдете силу, поддержку, опору!», - поздравил участников праздника Александр Муромский.
В этом году рамки «Созвездия любви» расширили. К 200-летнему юбилею Ивана Тургенева читали произведения автора, звучали романсы. 
 
Отдыхали душой и наслаждались живой музыкой и в сквере артиллеристов. Здесь отмечали 75-ю годовщину со дня освобождения города от немецких захватчиков. Орловчанка Галина Святославовна Попова остановилась именно на этой площадке. Она пережила блокаду Ленинграда, поэтому тема войны для нее особенная.
 
У самого романтичного праздника в следующем году юбилей. Будет ровно 10 лет как «созвездие любви» объединяет всех жителей города. Организаторы обещали придумать, нечто особенное.



Анна Вайсергисер
3 августа 2018 года

 


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