Новости версия для печати Орловские аграрии намолотили первые 1,2 млн тонн зерна В лидерах жатвы Ливенский район с намолотом 160,5 тыс. тонн, Орловский – 93,5 тыс. тонн и Покровский - 87,5 тыс. тонн.



Из общего объёма собранного зерна почти 1,0 млн тонн – зерно пшеницы, убранной на 52 % площадей. Средняя урожайность озимой пшеницы по области – 42,9 ц/га. В некоторых районах урожайность озимой пшеницы значительно превосходит среднеобластные показатели: в Покровском районе - 49,8 ц/га, в Ливенском - 48,0 ц/га, сообщает информационный портал Орловской области. С первым миллионом тонн зерна орловских аграриев поздравил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков: «Несмотря на погоду, вам удалось достичь небывалых результатов. Это стало возможно благодаря вашему труду и вере в собственные силы».





Орловское Информбюро

4 августа 2018 года







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