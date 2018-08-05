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Поздравляем с Днем города Орла!

День освобождения Орла в Великой Отечественной войне можно считать вторым днем рождения города Первого салюта, города Воинской славы.

Память о великом подвиге освободителей не меркнет. Слова особой благодарности мы говорим героям-освободителям, которые самоотверженно защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков, освобождали Орел, восстанавливали его в послевоенные годы. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

Наша задача сегодня — быть достойными наследниками, беречь мирную жизнь, которую вы завоевали для нас. Мы преклоняемся перед вашим мужеством, стойкостью и говорим огромное спасибо за наш Орел!

День города, 5 августа, — это особый праздник для каждого орловца.

Всё, чем знаменит Орел, — заслуга многих поколений, внёсших неоценимый вклад в создание и развитие города. Благодаря вам, дорогие земляки, нашему городу удалось сохранить свою самобытность, уникальную красоту. Ведь главное богатство Орла — его жители, отдающие свои силы, талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город.

Благодаря таланту орловцев, наш город знают далеко за пределами региона. У Орла появляются новые дружеские отношения с российскими и зарубежными городами, мы развиваем с ними социальные и культурные связи. И это дает дополнительный импульс развитию Орла!

Пусть этот праздник станет ярким, запоминающимся событием для всех, кто гордо называет себя орловцами! Нет никаких сомнений, что каждый новый день рождения города мы будем встречать новыми успехами и достижениями. Ведь всех нас объединяет одно — любовь к своей родине.

От всей души желаем родному городу расти и развиваться, а жителям и гостям Орла — крепкого здоровья, благополучия, счастья, процветания и успехов во всех начинаниях.

С праздником, любимый Орел!

Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский