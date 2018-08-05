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Геннадий Зюганов отметил успехи Орловской области

Вместе с главой региона Андреем Клыковым и членами регионального отделения КПРФ, Геннадий Зюганов возложил цветы к памятнику В. И. Ленина. Лидер КПРФ встретился с орловскими коммунистами и жителями Орла.

На рабочей встрече в областной администрации, врио губернатора Орловской области Андрей Клычков проинформировал Геннадия Зюганова о реализации стратегических направлений развития Орловщины.

Геннадий Зюганов отметил успехи региона в реализации губернаторской программы «Стандарт дорожных работ. Объемы и качество»: «Качество дорог в регионе заметно улучшается. Приятно и то, что ремонтом и строительством дорог в области занимаются местные подрядчики – это позволяет следить за качеством их работ, также даёт рабочие места местному населению».