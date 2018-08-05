Новости версия для печати Первый знак проекта «Дом со звездой» появился на двери квартиры участника Великой Отечественной войны, связиста Александра Безкровного Во время войны Александр Данилович Безкровный обеспечивал правительственную связь и одним из первых узнавал о самых важных событиях на передовой.



Александр Данилович руководит общественной организацией МЧС России по Орловской области, является членом комитета областного Союза ветеранов, курирует деятельность отрядов "Юнармии", юных спасателей и других молодежных патриотических организаций. В день получения почетного знака поздравить ветерана пришли пионеры и юнармейцы. В благодарность - напутствие молодым. «Берегите нашу страну, нашу Родину! Защищайте ее и приумножайте ее богатства. Будьте достойными гражданами нашей России!», - с такими словами обратился к молодёжи Александр Безкровный. Красные звезды засияли также и в Орловском районе. В поселке Знаменка, на пяти домах, где живут семьи погибших в локальных конфликтах. Таким образом, советская традиция тимуровцев обрела на Орловщине продолжение. В течение всего юбилейного года, а также в год 30-летия вывода советских войск из Афганистана, который будет отмечаться в 2019 году, организаторы патриотической акции планируют установить пятиконечные звёзды на домах и квартирах 450 участников Великой Отечественной войны и 179 ветеранов боевых действий.





Орловское Информбюро

5 августа 2018 года







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