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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Благословение Господне да пребывает со всеми вами»

Дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны наш народ явил сил духа и стойкость, героизм и самоотверженность и смог сокрушить страшного врага, отстояв независимость родной страны и остановив распространение в мире человеконенавистнической идеологии нацизма. Битва за Орел была одним из решающих сражений, определивших окончательную победу советских войск над гитлеровской армией.

Русская Православная Церковь внесла свой весомый вклад в борьбу с агрессором, благословляя и вдохновляя людей на ратный подвиг, собирая и направляя средства на нужды фронта.

Желаю жителям Орловской области крепкого здравия, мира и помощи Божией в добрых начинаниях. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.

С уважением,

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ