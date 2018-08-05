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воскресенье
5.08.2018
21:10:34
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Благословение Господне да пребывает со всеми вами»Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 75-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 75-летним юбилеем освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.
В тяжелые годы Великой Отечественной войны наш народ явил сил духа и стойкость, героизм и самоотверженность и смог сокрушить страшного врага, отстояв независимость родной страны и остановив распространение в мире человеконенавистнической идеологии нацизма. Битва за Орел была одним из решающих сражений, определивших окончательную победу советских войск над гитлеровской армией.
Русская Православная Церковь внесла свой весомый вклад в борьбу с агрессором, благословляя и вдохновляя людей на ратный подвиг, собирая и направляя средства на нужды фронта.
Желаю жителям Орловской области крепкого здравия, мира и помощи Божией в добрых начинаниях. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
С уважением,
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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