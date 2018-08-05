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Орловщина принимает поздравления

Сегодня для Орла и всего региона большой праздничный день. 75 лет назад Орел был освобожден, а советская армия получила мощный заряд уверенности в собственных силах и двинулась на Запад.

В адрес жителей Орловской области продолжают поступать поздравительные телеграммы. В них пожелания мира и благополучия орловцам.
 
Свои поздравления прислали Президент России Владимир Путин, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, Глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксёнов, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Врио Губернатора Красноярского края Александр Усс, Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Врио Губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, Глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, заместитель Председателя Правительства Калининградской области-министра по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба, и.о. Губернатора Томской области Александр Феденев, Руководитель Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея Мурат Тхакушинов, врио Губернатора Магаданской области Сергей Носов, врио Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, врио Губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, Губернатор Астраханской области Александр Жилкин, Губернатор Челябинской области Борис Дубровский



Орловское Информбюро
5 августа 2018 года

 


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