Новости версия для печати В Орле открылся «Самоварфест» В Детском парке жителей и гостей города познакомили с русской культурой и национальными традициями других народов.



На празднике можно было увидеть всевозможные самовары. Маленькие, большие и очень большие, жестяные, латунные и с эмалью. И все они не музейные экспонаты. Привез свою коллекцию пузатых «преданий старины» и Леонид Чибисов: «Один из самоваров царского периода 1907 года. На нём очень много медалей. Он отмечен на выставках. Это раритетный самовар». А как растопить самовар, показывали на мастер-классе в «калашном ряду». Тарас Шевченко, участник фестиваля «Самоварфест»: «Вкусный час нужно делать с любовью и от души. С улыбкой. Если человек хмурый, то и чай таким будет. Дровишки нужно использовать особые, лучше всего лиственницу, она вкус придаёт». «Самоварфест» является площадкой межнационального и межкультурного диалога. Благодаря таким фестивалям происходит сохранение этнокультурного многообразия народов России, упрочнение гражданского самосознания и духовной общности нашей нации, развиваются и приобретают всероссийский масштаб проекты в области укрепления межнационального мира в России», - рассказала директор фестиваля «Самоварфест» Наталья Долгарева.





Праздник гостеприимства, теплоты и щедрости станет доброй орловской традицией. Организаторы пообещали закатить чайный пир на весь мир и в следующем году. И даже поставить рекорд.





Надежда Невматулина

5 августа 2018 года







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