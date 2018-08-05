Новости версия для печати В Орле состоялись показательные выступления почетного караула Преображенского полка Выступление военнослужащих батальона почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка стало подарком орловцам к 75-летнему юбилею освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.



После завершения выступления, батальону Почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка была вручена Почетная грамота Губернатора Орловской области. В память о пребывании на орловской земле военнослужащим вручили орловские сувениры. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков поблагодарил командование и военнослужащих батальона за активное участие в праздничных мероприятиях. «Почетный караул по праву считается одним из самых элитных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Ваше выступление высоко подняло планку всех праздничных мероприятий в Орле, стало их ярким украшением. Сегодня вы продемонстрировали блестящую выучку и мастерство, и, глядя на вас, мы испытываем истинную гордость за наши доблестные Вооруженные Силы, за нашу великую державу», - подчеркнул врио губернатора Орловской области Андрей Клычков. Он выразил надежду, что сотрудничество Орловской области и комендантского Преображенского полка будет развиваться и в дальнейшем.





Орловское Информбюро

5 августа 2018 года







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