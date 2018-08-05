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В Орле на озере Светлая жизнь открылась VII Всероссийская студенческая парусная регата «Регион-57»

Самый популярный - «Оптимист», в котором участие принимают еще совсем юные спортсмены и с которого, как правило начинается большая дорога в этот спорт.



Это пожалуй, один из видов спорта, где участники соревнуются в мастерстве не только с другими яхтсменами, но и силами природы.

В день открытия соревнований погода благоволила. А потому и настроение у всех было приподнятое, выступать спортсменам предстояло в разных классах: «Снайп», «Луч», «Оптимист», «Лазер 4,7», ну и конечно «Виндсерфинг». Стоит отметить, что спорт этот покоряется любому возрасту.

Яхтсмены из Ростова-на-Дону в нашей области впервые, однако уже за несколько дней успели восхититься красотой Орловщины.

Соревнования продлятся до 8 августа. А победители, уже 10 августа будут демонстрировать свое мастерство в Воронеже на кубке Черноземья.