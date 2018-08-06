Новости версия для печати Финальное мероприятие празднования Дня города посетило рекордное количество людей Более 10000 горожан и гостей Орла собрались вечером на площади им. Ленина, где состоялся концерт группы "Любэ".



Бессменный руководитель коллектива Николай Расторгуев поздравил жителей Орловщины с праздником и отметил уникальную красоту областного центра. Также народный артист России выразил признательность главе региона Андрею Клычкову за радушный прием и пожелал ему успехов в деле развития Орловской области. В ответ Андрей Клычков поблагодарил столичный коллектив за прекрасный подарок орловчанам в день празднования 75-летия со дня освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков и 452-й годовщиной основания Орла. Глава региона обратился с главной сцены праздничных торжеств к тысячам людей, пришедших на площадь: "У нас сегодня прекрасный праздник, ровно 75 лет назад над Москвой прозвучал салют в честь освобождения Орла. Этот салют потряс весь мир! И сегодня мы должны помнить главный урок Великой Отечественной войны - любить и уважать свою Родину! Слава нашим ветеранам! Низкий им поклон за их героизм". Завершились масштабные юбилейные мероприятия лазерным шоу, праздничным салютом и концертом группы "Черный кофе".





Орловское Информбюро

6 августа 2018 года







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