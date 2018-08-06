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понедельник
6.08.2018
13:49:34
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Орловский референтный центр Россельхознадзора войдёт в состав Центральной научно-методической ветеринарной лабораторииРеорганизация позволит Орловскому референтному центру Россельхознадзора провести модернизацию лабораторных площадок, повысить результативность и качество предоставляемых услуг.
Приказ «О реорганизации федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» и федерального государственного бюджетного учреждения «Орловский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В соответствии с приказом бюджетные учреждения будут реорганизованы путём слияния. Орловский референтный центр Россельхознадзора войдёт в состав Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ЦНМВЛ) как структурное подразделение – филиал.
На должность директора Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ назначен Андрей Яковлев, прежде замещавший должность начальника административно-хозяйственного отдела Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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