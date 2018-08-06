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За праздничные дни в Орловской области произошло 48 ДТП

Днем 5 августа на автодороге Орел-Лаврово водитель на автомобиле Рено Логан, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Лада Ларгус. В результате ДТП пассажирка автомобиля Лада получила телесные повреждения.

5 августа, вечером, нетрезвый водитель управляя автомобилем ВАЗ 2121, на автодороге Болхов – Знаменское – Борилово допустил съезд в левый кювет по ходу движения и получил телесные повреждения. Каретой скорой медицинской помощи он был доставлен в лечебное учреждение.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области