За праздничные дни в Орловской области произошло 48 ДТП

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понедельник
6.08.2018
13:49:44
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За праздничные дни в Орловской области произошло 48 ДТПВ четырёх дорожно-транспортных происшествиях травмы получили пять человек. Один из пострадавших водителей находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
Днем 5 августа на автодороге Орел-Лаврово водитель на автомобиле Рено Логан, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Лада Ларгус. В результате ДТП пассажирка автомобиля Лада получила телесные повреждения.
5 августа, вечером, нетрезвый водитель управляя автомобилем ВАЗ 2121, на автодороге Болхов – Знаменское – Борилово допустил съезд в левый кювет по ходу движения и получил телесные повреждения. Каретой скорой медицинской помощи он был доставлен в лечебное учреждение.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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