Новости версия для печати Опасные находки Спасатели МЧС обезвредили в Орловской области несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны.



Четвертого августа сотрудниками группы спецработ областной поисково-спасательной службы в Троснянском районе, вблизи деревни Турейки, была изъята и уничтожена минометная мина калибра 82 мм. В деревне Тимирязеве Колпнянского района был обезврежен снаряд калибра 122 мм. В поле около деревни Слободки в Покровском районе уничтожена минометная мина калибра 82 мм.





Орловское Информбюро

6 августа 2018 года







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