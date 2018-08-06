Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- 10 тысяч человек в ритме с любимым городом. Накануне Орёл отметил 75-ю годовщину освобождения. - С воинскими почестями и по православной традиции. В Кромском районе перезахоронили 30 бойцов Красной армии - «Орловская мозаика», Преображенский полк и Кубок Ивана Грозного. В день города орловцам скучать не пришлось. Занятие по душе нашёл каждый.





Вести-Орёл

6 августа 2018 года







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