Новости версия для печати

В канун 75-летия со дня освобождения Орла областной центр принял турнир на «Кубок Ивана Грозного»

В этом году турнир стал одним из этапов лиги чемпионов по рукопашному бою H2FIGHT.

Поединки по двум основным версиям: «Рейтинговые бои» - 3 раунда по 3 минуты, и «Титульные бои» - 5 раундов по 3 минуты. Наш регион представляли сразу 4 спортсмена: Максим Ларкин, Витислав Королев, Вадим Кузин и Станислав Носов.

Победу в своем поединке одержал Витислав Королев.