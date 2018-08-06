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понедельник
6.08.2018
19:43:50
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В канун 75-летия со дня освобождения Орла областной центр принял турнир на «Кубок Ивана Грозного»Ставшие уже традиционными, соревнования проводились во второй раз.
В этом году турнир стал одним из этапов лиги чемпионов по рукопашному бою H2FIGHT.
Поединки по двум основным версиям: «Рейтинговые бои» - 3 раунда по 3 минуты, и «Титульные бои» - 5 раундов по 3 минуты. Наш регион представляли сразу 4 спортсмена: Максим Ларкин, Витислав Королев, Вадим Кузин и Станислав Носов.
Победу в своем поединке одержал Витислав Королев.
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