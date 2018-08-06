Новости версия для печати Площадкой для «Орловской мозаики» стал весь центр Орла Фестиваль собрал весь колорит народов России и ближнего зарубежья.



16 танцевальных и вокальных коллективов из Краснодарского края, Адыгеи, Воронежской и Московской областей, Курска, Беларуси и Донецкой Народной Республики приехали поздравить орловцев. Стартовал фестиваль с шествия. В народных костюмах, с инструментами, песнями и танцами участники прошли от сквера Ермолова до площади Ленина, чтобы лучше познакомиться с гостями и жителями города. Своим творчеством коллективы радовали гостей и жителей Орла сразу на двух площадках, концерты проходили на главной площади города и в Детском парке.





Антон Киселёв

6 августа 2018 года







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