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понедельник
6.08.2018
19:43:34
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Врио Губернатора Андрей Клычков принял участие в программе «Сергей Стиллавин и его друзья» на радиостанции «Маяк»Ряд программ популярного проекта будет посвящен развитию орловского агропромышленного комплекса.
На первой передаче Сергей Стиллавин и Андрей Клычков обсудили социально-экономическое развитие, инвестиционную и туристическую привлекательность региона, кадровую политику.
Глава области отметил, что Орловщина обладает богатым сельскохозяйственным потенциалом, благоприятным климатом и выгодным географическим положением, необходимым для успеха АПК. В 2017 году область заняла первое место по производству зерна на душу населения в России. В этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в закрома региона уже поступило более 1,3 млн т зерна.
Рассказал глава региона и о завершении строительства новых тепличных хозяйств, планах по возведению крупных животноводческих комплексов.
Говоря о туристической привлекательности Орловщины, Андрей Клычков сделал акцент на воинской славе нашей малой родины, ее выдающихся уроженцах, работе Национального парка «Орловское Полесье» и музея-заповедника «Спасское-Лутовиново»,
Одним из брендов региона, по мнению врио Губернатора, могут стать достижения Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур.
В завершение разговора глава области сообщил о конкурсе «Молодые кадры Орловщины». «В рамках реализации этого проекта мы видим, что люди, добившиеся успеха в своем деле, хотят реально помочь малой родине», - сообщил он.
Завтра в эфире пойдет речь о сельском хозяйстве. В гости ждут фермера Михаила Гудкова. Чуть позже обсудят и предстоящий юбилей писателя Ивана Сергеевича Тургенева, к столичным радио ведущим зайдет Вера Ефремова, директор Объединенного литературного музея Тургенева в Орле.
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