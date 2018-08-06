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В Орле подвели предварительные итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды

В прошлом году в Орловской области был запущен комплексный проект по формированию комфортной городской среды. С этого года его формат был расширен и в него попали населенные пункты с численностью более тысячи человек.

Николай Злобин, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Из 168 дворовых и 19 общественных территорий, запланированных к благоустройству в текущем году, в установленные сроки приступили к работам на 82% объектов. Из них 27 объектов уже сданы. По 35 объектам, конкурсные процедуры завершены, ведутся подготовительные работы, закупка и доставка материалов. На некоторых уже началась работа».
Кроме того, за счет средств консолидированного бюджета в муниципальных образованиях шло строительство и реконструкция тротуаров, уже сделано более 16 км. Так же было благоустроено 88 общественных территорий, 89 спортивных и детских площадок, 37 остановочных павильонов. И эта работа будет продолжена.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Считаю, что в вопросе планирования средств и качества работ нам нужно использовать, в том числе, положительный опыт соседних регионов. Мы недавно посетили Пензенскую и Белгородскую области. По линии сельского хозяйства ездили в Липецкую область. У нас были губернаторы. Они высказали и свои соображения. Могу сказать, что позитивно оценена та динамика, которая у нас есть. Сегодня наша задача не просто получать комментарии наших соседей, а задействовать весь потенциал, все возможности, для того, чтобы получить максимальный результат».
Контролируют реализацию комплексной программы по созданию комфортной городской среды как власти на местах, так и региональные. Активную позицию занимают и сами жители. 



Оксана Гранн
6 августа 2018 года

 


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