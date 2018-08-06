Новости версия для печати Влад Туйнов одержал победу над Исмаилом Бенали На турнире «Битва Титанов», который прошел 5 августа в Китае, «Орловский бриллиант» одержал победу над «Марокканским принцем».



Судьи единодушно присудили орловскому спортсмену победу по очкам. У Исмаила Бенали не было шансов. Влад Туйнов вышел в одну четвертую финала турнира. При этом установил новый рекорд этого года – 4 нокдауна в одном бою.





Анна Вайсергисер

6 августа 2018 года







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