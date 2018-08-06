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День освобождения Орла от фашистских захватчиков отметили в духовно-православном центре «Вятский Посад»

Там прошла божественная литургия и прочли благодарственный молебен о даровании победы над врагами. После, всех прихожан, жителей района и детей из детских лагерей ждало праздничное представление.

В память о тех, кто отстоял свой край во время Великой Отечественной войны благодарственный молебен о даровании победы над фашистами провел схиархимандрит Илий. Именно по его благословению возвели на орловской земле православный центр. С его благословения прошел и большой детский праздник в честь 75-летней годовщины освобождения Орла.
 
Сразу после службы состоялся праздничный концерт. Пока взрослые наслаждались песнями военных лет и танцами, дети с удовольствием водили хороводы со скоморохами. 
 
Празднику была посвящена выставка картин современных художников-иконописцев. Экспозиция «Лики и лица» поведает истории святых, которые родились в наших краях. Представлены на выставке и детские работы. Также ученики православной гимназии потрудились над созданием коллекции одежды XVI-XVII века. Всё сшито вручную, без единого машинного стежка. Учат такому мастерству на уроках. 
 
В центре уже идет набор на новый учебный год. Аудитории готовы и набран преподавательский состав.
Андрей Пяткин, преподаватель православной гимназии: «Мы принимаем детей с пяти лет и до бесконечности. Основной упор идёт на детское творчество. Планируется театральный кружок, занятия по вокалу, фортепиано и гитаре. Хотим пригласить специалиста по иностранному языку». 
День открытых дверей в духовно-православном центре «Вятский Посад» намечен на первые числа сентября. 



Анна Вайсергисер
6 августа 2018 года

 


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