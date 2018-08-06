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понедельник
6.08.2018
19:43:54
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В Орле стартует социальная акция «Дорога в школу»Ее цель — помочь малообеспеченным семьям города собрать детей в школу. Благодаря неравнодушным горожанам ежегодно удается помочь десяткам семей.
Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла обращается к орловцам с просьбой оказать посильную помощь в сборе школьных принадлежностей для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Новые канцелярские принадлежности можно приносить по адресам:
- ул. Ленина, д.23, кабинет №3;
- Пролетарская гора, д.1, кабинет №207.
Все школьные принадлежности будут переданы в малообеспеченные многодетные семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов.
Акция «Дорога в школу» продлится до 30 августа.
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