Новости версия для печати В Орле стартует социальная акция «Дорога в школу» Ее цель — помочь малообеспеченным семьям города собрать детей в школу. Благодаря неравнодушным горожанам ежегодно удается помочь десяткам семей.



Управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла обращается к орловцам с просьбой оказать посильную помощь в сборе школьных принадлежностей для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Новые канцелярские принадлежности можно приносить по адресам: - ул. Ленина, д.23, кабинет №3 ; - Пролетарская гора, д.1, кабинет №207 . Все школьные принадлежности будут переданы в малообеспеченные многодетные семьи, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов. Акция «Дорога в школу» продлится до 30 августа.





Орловское Информбюро

6 августа 2018 года







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