Новости версия для печати Как это было Весь вечер 5 августа на площади им. Ленина в Орле работала съемочная группа ГТРК «Орёл».



Кульминацией стал большой концерт с участием легендарной группы Любэ. Более десяти тысяч человек пришли, чтобы послушать любимые песни. Эмоции и впечатления от праздничного вечера в репортаже Татьяны Дьяконовой.







































Татьяна Дьяконова

6 августа 2018 года







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