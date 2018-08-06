Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Маяк» неделю будет светить по утрам из Орла.



- Салют Победе. Как Орел встретил 5 августа.



- Как сыр в масле. В Орле в будущем году должно открыться большое сырное производство.



- «Орловский бриллиант» установил рекорд в честь Дня города.





Вести-Орёл

6 августа 2018 года







На главную страницу





