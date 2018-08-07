Новости версия для печати

В администрации Орла подвели итоги празднования Дня города

4 августа Орел принимал 250 участников фестиваля «Орловская мозаика». Они прошли торжественным маршем по центральной улице города, затем на площади Ленина был дан официальный старт фестивалю. Кроме того, в субботу на бульваре Победы были открыты бюсты героям-разведчикам Ивану Санько и Василию Образцову.

День города 5 августа начался с торжественной церемонии поднятия дубликата Красного Знамени на площади Мира. В ТМК «Гринн» на торжественном собрании чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. В официальных мероприятиях приняли участие военнослужащие батальона Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Завершился День города концертом групп «Любэ» и «Черный кофе», лазерным шоу и фейерверком. В вечерних мероприятиях приняли участие свыше 10 тысяч орловцев.

Глава администрации Орла Александр Муромский поблагодарил работников структурных подразделений и творческие коллективы города за создание праздничного настроения в период празднования 75-й годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

«Праздничные мероприятия традиционно прошли во всех районах города. В целом проведенную работу оцениваю на «хорошо». Спасибо вам за организацию и создание праздничного настроения жителям и гостям Орла», - отметил Александр Муромский.