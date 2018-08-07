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Избирательная кампания по выборам губернатора Орловской области вошла в новую стадию

Напомним, в избирательной гонке принимают участие 5 кандидатов: Елена Крачнакова, Руслан Перелыгин, Евгений Алёхин, Андрей Куцын и Андрей Клычков. Все они получат равный доступ к бесплатному эфирному времени для размещения своих агитационных роликов и смогут принять участие в телевизионных дебатах.

Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «Бесплатный эфир будут предоставлять три телерадиокомпании и семь телерадиоканалов».

Только в эфире ГТРК «Орёл» будет отдано на агитацию более 13 часов эфирного времени.

И сегодня же прошла жеребьёвка бесплатного эфирного времени в рамках другой кампании – по довыборам в орловский облсовет по 20 избирательному округу. Бесплатная агитация начнется с 13 августа и завершится 7 сентября.