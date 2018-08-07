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В Орле появится новый молочный комбинат

С возможностями объекта также ознакомились Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель Председателя Правительства Орловской области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов.

Сейчас на комбинате полным ходом идут строительные работы. Здания существующего молкомбината переделают в современное предприятие по выпуску сыров и молочной продукции. Планируется открыть несколько цехов по производству сыров, масла, сгущенки и творога. Власти обещают помочь выйти на рынок в намеченные сроки.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Это нужно сделать, потому что, прежде всего это нужно агропромышленному комплексу. Сегодня мы говорим про крупные агрофирмы. Но я убеждён, что и личные подсобные хозяйства включатся в эту работу и они смогут сдавать туда молоко».

На Орловщине не так много предприятий, которые занимаются профильной переработкой молока. Первая линия производства будет запущена в марте 2019 года, она предусматривает более 200 новых рабочих мест, в 20 году, работой обеспечат еще 200 человек.

«Для региона это крайне значимый проект, который способен дать серьезный стимул развитию молочного животноводства. Правительство области готово оказать максимальную поддержку предприятию», - подчеркнул врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Андрей Клычков добавил, что с инвестором ведутся переговоры о реализации еще одного значимого проекта, предусматривающего строительство оптово-распределительного центра по дистрибуции сыров и молочных продуктов на территории ЦФО.