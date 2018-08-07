Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Равный доступ к эфиру. Сегодня в ГТРК «Орёл» прошла жеребьёвка. - Орловский «сырный» бренд. В регионе приступили к реализации крупного инвестпроекта. - Бегущие по волнам. Сегодня на озере «Светлая жизнь» завершается Всероссийская парусная регата.



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Вести-Орёл

7 августа 2018 года







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