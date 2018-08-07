Новости версия для печати Как уличить во лжи тех, кто хочет заработать на доверии людей? Для этого нужна телевизионная камера, полиция, представители компании, поставляющей электроэнергию и наш корреспондент. Таким составом была организована настоящая облава на сотрудников компании, которая заменяет орловцам счётчики по завышенной цене.



Энергетики напоминают жителям города, что в любой непонятной ситуации лучше уточнить информацию, обратившись в сетевую компанию, и только потом принимать решение. А если люди вызывают какие-либо подозрения, лучше сразу обращаться в полицию. Подробности в материале нашего корреспондента Антона Киселёва.



























Антон Киселёв

7 августа 2018 года







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