Отдел Росгвардии по Орловской области переформирован в Управление

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Отдел Росгвардии по Орловской области переформирован в УправлениеТакое решение принято в связи с успешным выполнением обязанностей силовой структуры.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была образована в сентябре 2016 года. Сегодня на Росгвардию возложены задачи по охране общественного порядка и гособъектов. Одна из главных - противодействие терроризму и экстремизму. Однако функций у Росгвардии намного больше. Например, контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.
Юрий Нечушкин, заместитель начальника управления Росгвардии по Орловской области: «Учитывая успешно пройденный этап становления нашего ведомства, можно сказать, что влияние Росгвардии возросло. Доказательством тому служит обеспечение нашими бойцами общественного порядка на чемпионате мира по футболу. Мы целиком справились с поставленной задачей и в период подготовки, и во время его проведения».
Преобразовавшись в управление, личный состав готов выполнять свою работу с большей ответственностью.