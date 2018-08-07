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Отдел Росгвардии по Орловской области переформирован в Управление

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была образована в сентябре 2016 года. Сегодня на Росгвардию возложены задачи по охране общественного порядка и гособъектов. Одна из главных - противодействие терроризму и экстремизму. Однако функций у Росгвардии намного больше. Например, контроль за оборотом оружия и частной охранной деятельностью.

Юрий Нечушкин, заместитель начальника управления Росгвардии по Орловской области: «Учитывая успешно пройденный этап становления нашего ведомства, можно сказать, что влияние Росгвардии возросло. Доказательством тому служит обеспечение нашими бойцами общественного порядка на чемпионате мира по футболу. Мы целиком справились с поставленной задачей и в период подготовки, и во время его проведения».

Преобразовавшись в управление, личный состав готов выполнять свою работу с большей ответственностью.