Новости версия для печати В Орле готовятся к первому чемпионату мира по самбо среди школьников Соревнования стартуют 23 августа и продлятся три дня. В областной центр приедут более 250 юных самбистов из 25 стран.



Медали разыграют в десяти весовых категориях, как среди юношей, так и среди девушек. За награду в каждой из них поборются и российские спортсмены. В составе нашей сборной команды по самбо 20 имен.





Анна Вайсергисер

7 августа 2018 года







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