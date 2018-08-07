Новости версия для печати

Владислава Туйнова с победой поздравил глава региона

Вместе со спортсменом во встрече участвовали его тренер Андрей Чадин, менеджер Олег Судонин и начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. В ходе встречи обсуждались перспективы проведения в Орле турниров по кикбоксингу

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков пожелал Владиславу Туйнову дальнейших спортивных побед. Он отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию массового спорта и строительству новых спортивных комплексов в районах области.