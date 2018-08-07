Владислава Туйнова с победой поздравил глава региона

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вторник
7.08.2018
18:52:39
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Владислава Туйнова с победой поздравил глава региона5 августа, в День города, Владислав Туйнов в Китае в рамках вечера кикбоксинга промоутерской компании Kunlun Fight (Китай) провел поединок со спортсменом из Голландии, чемпионом мира Исмаилом Бенали. Бой продолжился все три раунда. Победа была отдана нашему спортсмену единогласным решением судей.
Вместе со спортсменом во встрече участвовали его тренер Андрей Чадин, менеджер Олег Судонин и начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. В ходе встречи обсуждались перспективы проведения в Орле турниров по кикбоксингу
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков пожелал Владиславу Туйнову дальнейших спортивных побед. Он отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию массового спорта и строительству новых спортивных комплексов в районах области.
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