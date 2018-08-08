Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Семь раз отмерь, один раз срежь пломбу со счетчика.



- А если что продавать? Чиновники проверили информацию о мародерстве в ПАТП-1.



- Андрей Клычков поблагодарил Влада Туйнова за победу ко Дню города.



- «Дорога в школу» с помощью дается проще.



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Вести-Орёл

7 августа 2018 года







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