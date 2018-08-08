Новости версия для печати В некоторых районах Орла вновь отключат горячую воду 15 августа специалисты Орловского филиала ПАО «Квадра» приступят к повторным гидравлическим испытаниям тепловых сетей в контуре Орловской ТЭЦ.



Завершить проверку трубопроводов на прочность и плотность планируется 28 августа. В связи с этим для жителей Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов Орла будет прекращена подача горячей воды. 55-29-74. Энергокомпания убедительно просит жителей областного центра соблюдать меры предосторожности и не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам проведения земляных работ. При обнаружении утечек в трубопроводах необходимо оперативно сообщить диспетчерам Орловского филиала ПАО «Квадра» по телефону:





Орловское Информбюро

8 августа 2018 года







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