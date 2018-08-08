Видео версия для печати Орловский завод «Научприбор» не работает с начала августа Сегодня работники «Научприбора» собрались у дверей предприятия, чтобы узнать о своей дальнейшей судьбе. На встречу с работниками приехал начальник департамента промышленности Геннадий Парахин. Выяснить, почему примерно 120 человек остались без работы, попытался наш корреспондент.



В пятницу 3 августа сотрудники «Научприбора» пришли, как обычно, на завод. Но неожиданно, в три часа дня руководство попросило всех покинуть рабочие места и выйти на улицу. По словам рабочих, их заставили подписать какие-то документы, обыскивали с металлоискателями, ничего при этом толком не объяснили. Прочитав уведомления, люди испытали шок: «В соответствии со статьей № 74 Трудового Кодекса РФ, по причинам, связанным с изменениями организационных условий труда в НПАО «Научприбор», а именно с созданием обособленных подразделений НПАО «Научприбор» в городе Санкт-Петербурге». В уведомлении не поясняется, какие условия жизни рабочих ждут в северной столице. Зато четко дали понять, что на территорию орловского завода с 3 августа, без сопровождения охраны, им вход воспрещен. А ведь за кем-то из сотрудников закреплены материальные ценности, сдать которые люди не смогли.



Рабочие не верят, что производимые ими приборы теперь не востребованы. Как они уверяют - продукция уникальна.

Татьяна Чабан, работник НПАО «Научприбор»: «Наши изделия очень добротные, качественные, производительные. С помощью наших флюорографов можно делать снимки даже грудным детям». Сегодня для прояснения ситуации рабочие были вынуждены собрать внеочередное собрание коллектива перед зданием «Научприбора». Чтобы это не сочли за митинг, директору предприятия пришлось распахнуть двери актового зала. На собрание приехал руководитель департамента промышленности Геннадий Парахин. Он объяснил, что акционеры были вынуждены пойти на такие меры из-за того, что продукция не востребована. Но всех волновал один простой вопрос: что будет дальше с людьми?

Александр Стерликов, государственный инспектор по труду в Орловской области: «Чтобы не было каких-то недомолвок, не как государственный служащий, а как простой человек, я скажу: конечно, эта реорганизация, которая затеяна акционерами, работодателями, наверняка является вынужденной мерой, но в этом случае, мне показалось, что акционеры и работодатели должны были поступить честно». Под честностью инспектор труда подразумевает полное сокращение персонала, со всеми выплатами. Ведь вероятность того, что кто-то из рабочих поедет в Санкт-Петербург, очень мала.

Юрий Лебедев, генеральный директор НПАО «Научприбор»: «Ситуация тяжелая, заказов нет. Заказов нет не умышленно, а объективно. Наша деятельность по приборной продукции направлена на обеспечение бюджетных организаций». При этом руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области Геннадий Парахин поинтересовался, зарегистрировано ли предприятие в ГИСП (государственной информационной системе промышленности). Это тот самый инструмент, который, по мнению чиновника, помог бы привлечь заказчиков и покупателей.



Эта история напоминает ситуацию с заводом «Дормаш», которая началась в 2016 году - там все проходило по такому же сценарию. Поэтому рабочие «Научприбора» попросили Геннадия Парахина организовать встречу с врио губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Но для начала назначили следующее собрание, которое состоится 13 августа, только уже - в департаменте промышленности.









Всеволод Трифонов

8 августа 2018 года







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