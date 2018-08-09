Новости версия для печати Сегодня в Москве стартуют Дни Орловской области Экономический и культурный потенциал региона в столице будет представлен в течение двух дней: 9 и 10 августа на нескольких площадках.



Сегодня в 10 часов утра откроется выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий народных промыслов. Для желающих организуют ремесленные мастер-классы. А посетителей будут встречать артисты ансамбля «Славица». И сегодня же правительства двух регионов заключат соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на ближайшие пять лет. Ярким аккордом открытия дней Орловской области станет программа «Тургенев и Виардо». Для гостей церемонии выступят камерный хор «ЛИК» и губернаторский симфонический оркестр. Также официальные делегации посетят экспозицию «Логотипы к 200-летию И.С. Тургенева» и выставку произведений орловских художников.





Надежда Невматулина

9 августа 2018 года







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