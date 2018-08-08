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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков принял участие во Всероссийском форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Образовательный форум открылся сегодня во Владимирской области.

В этом году было организовано шесть тематических смен под девизом: «Россия – страна возможностей». Участниками каждой смены стали около тысячи юношей и девушек со всей страны.
 
В качестве спикеров выступили главы трех регионов – молодые и перспективные. В том числе и Андрей Клычков. Ведь он прошел школу кадрового резерва и был одним из спикеров финальной части проекта «Лидеры России». Андрей Клычков поделился и опытом Орловщины, ведь у нас тоже сейчас идет конкурс «Молодые кадры Орловщины».
«В рамках форума  четко обозначена важнейшая стратегическая линия развития нашего государства: Россия – страна огромных возможностей. Поэтому воспитание и поддержка молодых талантов – одна из ключевых задач государства», - обратился Андрей Клычков к участникам  дискуссии.
В числе стратегических приоритетов врио губернатора Орловской области назвал развитие образовательной компетенции: создание в Орле многопрофильного колледжа ЦФО по подготовке рабочих кадров для отраслей промышленности и сферы услуг.



Анна Боева
8 августа 2018 года

 


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