Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- С Орловского завода на берега Невы. Почему работникам «Научприбора» предлагают переезд?



- Можно не ждать коммунальной милости – а позаботиться о дворе своими руками.



- Шла машина по шоссе и теряла запчасти. Инструкторы автошкол просят «залатать» Карачевское шоссе.



- Проверка школ и детсадов в самом разгаре.



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Вести-Орёл

8 августа 2018 года







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