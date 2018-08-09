Новости версия для печати В Орле подвели итоги Всероссийской парусной регаты Соревнования проходили с 4 по 7 августа на озере Светлая Жизнь.



Участие в регате приняли спортсмены из Липецка, Воронежа, Брянска, Ростова-на-Дону, Таганрога, Москвы, Орловской и Курской областей. Наши яхтсмены стали лучшими в нескольких классах. Первое место в гонках класса «Луч» занял Георгий Грамматчиков, в классе «Виндсерфинг» победу одержал Игорь Кольжанов, а в классе «Оптимист» лучшей среди девочек оказалась Мария Грамматчикова.





Надежда Невматулина

9 августа 2018 года







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