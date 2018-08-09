Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Орёл - в Москве. В столице стартовали Дни Орловской области. Что уже успели показать?



- Остановка по требованию жителей. Пока переписка с властями результата не дала.



- Обманутых дольщиков может стать больше. В СКР проводят проверку по обращению жителей Нарышкино.



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Вести-Орёл

9 августа 2018 года







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