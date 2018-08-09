Новости версия для печати Сегодня в Москве стартовали Дни Орловской области Программа презентации экономического и культурного потенциала нашего региона рассчитана на два дня.



Сегодня в рамках Дней Орловской области в Москве на Семеновской площади открылась выставка-ярмарка «Золотой урожай Орловщины». На ней представлена орловская сельскохозяйственная продукция. Кроме того, уникальные изделия в столицу привезли народные умельцы.



На открытии ярмарки присутствовали врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский, члены областного правительства, а также руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков и министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Как сообщает информационный портал Орловской области, Алексей Немерюк высоко оценил качество орловских товаров. Он предложил расширить продажу орловской продукции на территории столичного региона. Высокую оценку получил и тот факт, что в Орловской области удалось сохранить систему потребительских обществ, которые сегодня обеспечивают качественными продуктами отдаленные населенные пункты, а также образовательные и медицинские учреждения.



Завтра в рамках Дней Орловской области - деловая часть: пройдут круглые столы, посвященные обмену опытом в сфере туризма, здравоохранения, образования и торговли.





Орловское Информбюро

9 августа 2018 года







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