СКР проверит затянувшуюся стройку в Нарышкино

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четверг
9.08.2018
16:52:20
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СКР проверит затянувшуюся стройку в НарышкиноСледователи заинтересовались фактом нарушения прав участников долевого строительства.
Поводом для проведения доследственной проверки послужило видеообращение орловцев к врио губернатора Андрею Клычкову и прокурору региона Ивану Полуэктову.
Информация размещена на официальном сайте регионального СКР. По словам дольщиков, дом по улице Садовая в Нарышкино должны были сдать еще 1 июня 2017 года. Но стройка остановилась. Обманутыми себя считают 60 семей – столько квартир куплено в доме. «В настоящее время доводы участников долевого строительства проверяются. В случае объективного подтверждения сведений, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщает пресс-служба СКР.
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