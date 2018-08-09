Новости версия для печати СКР проверит затянувшуюся стройку в Нарышкино Следователи заинтересовались фактом нарушения прав участников долевого строительства.



Поводом для проведения доследственной проверки послужило видеообращение орловцев к врио губернатора Андрею Клычкову и прокурору региона Ивану Полуэктову.



Информация размещена на официальном сайте регионального СКР. По словам дольщиков, дом по улице Садовая в Нарышкино должны были сдать еще 1 июня 2017 года. Но стройка остановилась. Обманутыми себя считают 60 семей – столько квартир куплено в доме. «В настоящее время доводы участников долевого строительства проверяются. В случае объективного подтверждения сведений, будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщает пресс-служба СКР.





Орловское Информбюро

9 августа 2018 года







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