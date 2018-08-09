Новости версия для печати Главное приключение 2018 года Фестиваль «Нашествие» гостеприимно встретил поклонников отечественной рок-музыки в Большом Завидово Тверской области.



По данным организаторов, фестиваль «Нашествие» в этом году посетило более двухсот тысяч человек, для которых подготовили свои выступления более 150 коллективов. Ну, хватит статистики. Главное – атмосфера. А атмосфера на фестивальной поляне настолько притягивает своим духом свободы и бесконечного счастья от общения единомышленников, что человек однажды побывав на «Нашествии», стремится вернуться сюда вновь и вновь. В этом году этому способствовала прекрасная летняя погода. Лишь ненадолго довольно сильный, но теплый дождь пару раз потревожил гостей фестиваля. Хотя, это было к месту, он лишь освежил уже изрядно перегревшихся на солнце фестивальщиков. Небесная канцелярия словно знала, когда давать воду, видимо отрабатывая холодный и мокрый фестиваль прошлого года. Не давали перегреться и сотрудники МЧС, щедро поливая людей из пожарной машины. Традиционно на поляне было много активностей. Различные игры, аттракционы, ЗАГС и даже баня. Конечно, главным развлечением были выступления артистов. В этом году установили три сцены. Третьей стала сцена для молодых исполнителей «Высоцкий». Кстати, на ней выступила орловская группа «Ночной странник». Сцена «Наше 2.0» традиционно радовала не совсем форматными для «Нашего радио», но интересными коллективами. Ну, а, на Главной сцене происходили основные события фестиваля «Нашествие». Так, первый день, 3 августа, закрывала группа «Кукрыниксы». Это было последнее выступление коллектива в истории. Музыканты подошли ответственно к этому событию. На сцену с финальным составом вышли и бывшие участники Александр Леонтьев и Дмитрий Гусев. Мы услышали программу из лучших песен за 20 лет. Жаль, что этого коллектива больше нет. Но все музыканты продолжат свою карьеру. В частности, от лидера группы Алексея Горшенёва ждём его сольный проект – «Горшенёв». Авиа-шоу в этом году проводилось аж два дня подряд – 4 и 5 августа. «Русские витязи» показали в небе над фестивальной поляной фигуры высшего пилотажа. Незабываемое зрелище. Кстати, танков, о которых так много говорили перед фестивалем, мы так и не нашли. Второй день фестиваля очень мощно открыл Андрей Князев с хитами группы «Король и Шут». Как известно, другому вокалисту этого коллектива Михаилу Горшенёву в этом году могло бы исполниться 45 лет. Очень ярким было выступление группы «План Ломоносова» на сцене «Наше 2.0». Как заметил вокалист группы Александр Ильин, известный многим по сериалу «Интерны» как Семён Лобанов, музыкальное творчество открывает для него новые грани профессии. Александр Ильин - представитель актёрской династии. Выступление было действительно ярким и артистичным, а главное - честным. Порадовал на малой сцене и другой актёр театра и кино Гоша Куценко. Эксцентрично, бодро и весело. Главную сцену уже в третий день фестиваля закрывала группа «Ленинград». Президент «Нашествия» Сергей Шнуров несколько запоздал на своё выступление. Видимо, должность обязывает. Но традиционно группа выложилась на все сто процентов. Закончилось Главное приключение лета большим праздничным салютом. Стало немного грустно. Но впечатлений хватит на целый год. До встречи на «Нашествии – 2019».













Максим Шилов

9 августа 2018 года







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