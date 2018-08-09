Новости версия для печати Москва и Орел подписали программу сотрудничества на ближайшие 5 лет Как сообщил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, между Москвой и Орловской областью налажены партнерские отношения.



Об этом глава региона заявил сегодня на встрече с депутатами Московской городской Думы. В рамках встречи речь шла о сотрудничестве регионов в сфере торговли и туризма.



«Уверен, что опыт Москвы по решению ряда вопросов будет весьма полезным и для Орловской области», - подчеркнул Андрей Клычков.



В этот же день орловская делегация возложила цветы к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

9 августа 2018 года







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