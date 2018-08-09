Новости версия для печати До Единого дня голосования остается один месяц Сегодня в ЦИК России прошла видеоконференция для представителей средств массовой информации.



Орёл тоже присоединился к телемосту. Обсуждали основные изменения в избирательном законодательстве и порядок аккредитации. Как было отмечено, законодательство в отношении региональных не претерпело значительных изменений. Исключение составляет лишь город Москва и Московская область, где были приняты поправки в соответствующие законы. В Орловской области в рамках прошедшей федеральной избирательной компании 2018 года около 35-ти тысяч горожан проголосовали по месту нахождения, а не прописки.

Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «Законодатель на региональном уровне позволил избирателям Орловской области в рамках региональной избирательной кампании по выборам губернатора Орловской области, которые состоятся 9 сентября 2018 года, реализовать свое активное избирательное право с применением так называемого алгоритма «Мобильный избиратель». В рамках видеоконференции журналисты могли задать интересующие их вопросы.





Юлия Опанасюк

9 августа 2018 года







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