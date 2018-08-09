Новости версия для печати На днях для 60 юных интеллектуалов закончилась профильная смена в детском центре «Юбилейный» На его базе уже второй год подряд орловский институт развития образования реализует свой проект.



Идея создания профильных отрядов для школьников появилась в прошлом году. В 2018-м к участникам смены добавились юные математики. По результатам тестирования ребят разделили на группы, и у каждой была своя программа. А в конце смены каждый участник получил сертификат.





Надежда Невматулина

9 августа 2018 года







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